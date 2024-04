Milan, l'arma in più per questo finale potrebbe essere la difesa: solo 2 gol subiti nelle ultime 5

vedi letture

Nel corso della stagione è stata spesso condannata la troppa facilità del Milan nel subire gol. Nonostante il secondo posto in classifica, la formazione di Stefano Pioli è una delle peggiori difese della parte sinistra della classifica di Serie A, neo che forse nel corso di questo campionato in determinate circostanze ha pesato, ed anche non poco, soprattutto nella corsa Scudetto.

Col rendimento entusiasmante di questo inizio 2024, però, anche i numeri per la difesa del Milan in campionato sono andati migliorando. Basti pensare che nelle ultime 5 partite di Serie A la formazione rossonera ha subito solo 2 gol, entrambi in trasferta fra l'altro (Duncan a Firenze e Noslin a Verona).

Che questi numeri incoraggianti possano essere d'auspicio per un finale di stagione dove la difesa potrebbe alla fine essere l'arma in più per questo Milan, non solo in campionato ma anche e forse soprattutto in Europa League.