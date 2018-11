Milan, l'attacco funziona: salgono a 27 le reti stagionali

L'attacco del Milan va, pure se in emergenza e con i cerotti. Anche in casa del Betis, nel quarto turno di Europa League, è arrivato almeno un gol rossonero, portando il conto stagionale a 27 in 15 presenze tra tutte le competizioni. Diavolo rimasto all'asciutto solo nel derby, che rimane così l'unica gara dell'annata sportiva 18-19 senza un gol all'attivo.