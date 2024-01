Milan, l'azione difensiva del mese è di Tomori: premiato l'incredibile salvataggio contro il Newcastle

Il premio "Cover of the month" di dicembre, ovvero la migliore azione difensiva del mese passato, va a Fikayo Tomori. Il centrale inglese, attualmente infortunato, ha vissuto finora una stagione di altissimo livello: un punto di riferimento per tutti i compagni.

L'azione premiata è ovviamente quella contro il Newcastle, quando con un intervento in scivolata che denota tempismo, atletismo sopra la norma e grande coraggio, salva un gol già fatto. Potete rivedere la prodezza con il video in calce alla news.