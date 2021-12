Milan, l'esame Udinese per dimenticare la Champions e mantenere la vetta

Domani sera alle ore 20.45 scatterà il momento di Udinese-Milan. Le due compagini arrivano da momenti ben differenti. I friulani, una sola vittoria nelle ultime 13 partite giocate in Serie A, hanno appena esonerato Luca Gotti, e promosso a primo allenatore il suo vice, Gabriele Cioffi. I rossoneri invece poche settimane fa hanno rinnovato il contratto del loro tecnico, Stefano Pioli, ma in settimana hanno subito l’eliminazione dalle coppe europee dopo aver concluso il girone di Champions League con soli 4 punti. Non è un dramma per il Milan questo data l’assenza di 7 anni dalla competizione. Detto ciò, l’esame Udinese è uno di quelli da non fallire, nonostante i continui infortuni che continuano a tormentare i rossoneri da ormai troppo tempo.

DIMENTICARE LE COPPE E PROVARE UN ALLUNGO

L’obiettivo del Milan è quello di centrare una vittoria, anche sporca e combattuta, purché arrivino i 3 punti. I motivi principali che spingono i rossoneri a cercare di uscire vittoriosi da Udine sono due: dimenticare in fretta la Champions League e tentare un allungo, momentaneo o concreto che sia, sulle dirette rivali. Il primo motivo è scontato. Dopo qualsiasi sconfitta, qualunque squadra vuole ritornare a vincere il più in fretta possibile. Il secondo motivo invece è puramente di classifica. Il Milan, in questa 17esima giornata, scenderà in campo prima delle sue dirette avversarie che in questo momento sono Inter, Napoli e Atalanta. Dunque, se i rossoneri riuscissero a conquistare i 3 punti, metterebbero pressione alle altre con un salto in avanti in classifica. Appuntamento a domani agli ordini dell’arbitro Francesco Fourneau.