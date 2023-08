Milan, l'esordio di Okafor nel secondo tempo e da punta centrale

Domani sera il Milan scenderà in campo al Dall'Ara contro il Bologna per la sua prima uscita ufficiale della stagione. Tra i tanti giocatori sotto la lente di ingrandimento, perché nuovi dalle parti di Milanello, anche Noah Okafor. L'attaccante svizzero, come scrive la Gazzetta dello Sport, è sempre di più vicino alla condizione ideale e contro i felsinei sarà un'ottima arma a gara in corso: nello specifico sarà usato come vice-Giroud, dal momento che in questi giorni, a Carnago, sta venendo provato sempre in quel ruolo.