Milan, l'ex preparatore dei portieri Turci: "Maignan trascinatore totale, come Osimhen a Napoli. I partenopei arrivano meglio alla sfida"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luigi Turci, ex preparatore dei portieri del Milan. Ecco le sue parole:

"Il Napoli arriva meglio alla sfida col Milan, senza dubbio. Però guai a sottovalutare i rossoneri, che si sono sempre rialzati con prepotenza dopo certe cadute. Sono entrambe due squadre fortissime e questa partita lancerà definitivamente o l'una o l'altra squadra per la corsa Scudetto.

Osimhen? Non lo puoi regalare a nessuno, quindi la sua assenza sarà pesante. Detto questo, Raspadori sta facendo benissimo. Darà il suo contributo, come sta già facendo. Il Napoli resta iper-competitivo anche quest'anno.

Il ritorno di Maignan? E' un leader assoluto, non è un portiere qualsiasi. E' un giocatore a tutto tondo, capace di impostare e ripartire, lo abbiamo visto anche a Parigi. Ha un valore assoluto, è diventato titolare anche con la Francia. E' un valore aggiunto del Milan ed il suo rientro sarà cruciale per Pioli e per la squadra, per quanto Mirante non l'abbia fatto rimpiangere per nulla contro la Juventus. Maignan nel Milan è come Osimhen nel Napoli: è un trascinatore totale.

Un giudizio su Meret? Non si discute, è uno dei migliori del nostro campionato. Quest'anno è stato finora meno brillante rispetto allo scorso, ma era difficile restare ai livelli altissimi dell'ultima stagione. Resta uno dei miei portieri preferiti per tecnica pura e pulizia di intervento. Poi tutti commettono errori, anche i più forti ed esperti".