Milan, l'importanza delle due punte di peso: Jovic e Giroud insieme in futuro?

Il Milan vuole proseguire il proprio percorso, finora positivo in Serie A. Nell'importante sfida di San Siro contro la Juventus, Pioli dovrebbe schierare nuovamente il trio offensivo Leao-Giroud-Pulisic, fin qui un'arma letale per le difese avversarie.

Nel secondo tempo di Genova, i rossoneri hanno però saputo giocare anche con il doppio numero 9: Giroud e Jovic insieme contemporaneamente non è utopia, ma un'alternativa in più per un reparto d'attacco, quello rossonero, che quest'anno può contare su molti giocatori diversi tra di loro e con caratteristiche utili, dall'inizio o gara in corso, in grado di portare gol e giocate alternative. Il serbo deve ancora entrare in condizione, Giroud è a caccia di gol(manca dalla sfida contro la Roma vinta 2-1).