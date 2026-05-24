Milan, l'incredibile statistica: Leao come Piatek per gol segnati in Serie A

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Il dato particolare che vede Rafa Leao come Piatek per gol segnati in campionato. Il portoghese ha segnato come il polacco

Ci siamo! E' il giorno del Matchday, con il Milan di Massimiliano Allegri che si prepara per l'ultima e decisiva gara di campionato, in programma questa sera a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri, per qualificarsi alla prossima Champions League dovranno centrare una vittoria assolutamente non scontata. Infatti, il primo vero errore che la squadra del tecnico livornese potrebbe commettere, è proprio quello di sottovalutare il Cagliari di Pisacane, già salvo da una giornata vista la recente vittoria in casa contro il Torino. In una serata che potrebbe regalare un'enorme gioia al pubblico milanista, sempre comunque in piena contestazione contro la società e proprietà di Cardinale, Max Allegri si gioca Europa e futuro. Stando alle ultime notizie, il tecnico rossonero sarebbe sempre più vicino a restare sulla panchina del diavolo anche per la prossima stagione, anche se l'interesse del Napoli e del suo ds Manna restano sempre in agguato, e vigili.

LEAO COME PIATEK?

Il Cagliari è una delle due squadre contro cui Rafael Leão ha segnato più gol in Serie A: sei, al pari della Fiorentina. Il portoghese è attualmente il miglior marcatore del Milan in questa stagione di Serie A, con nove gol; nell'era dei tre punti a vittoria, il club rossonero ha concluso un solo campionato senza alcun giocatore in doppia cifra, il 2018/19, quando il miglior marcatore fu Krzysztof Piątek con nove reti (arrivato a gennaio dal Genoa). Inoltre, Sebastiano Esposito ha segnato sette gol in questo campionato ed è a una sola rete di distanza dall'eguagliare il suo record di marcature in una stagione di Serie A, registrato nello scorso torneo (otto nel 2024/25 con l'Empoli). Il classe 2002 è sia il miglior marcatore sia il miglior assistman dei sardi (sette reti e cinque assist) nel campionato in corso.