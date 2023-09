Milan, l'Mvp della sfida contro il Newcastle è Fikayo Tomori

vedi letture

Il premio di Mvp della Uefa di Milan-Newcastle, un po' a sorpresa, è andato a Rafael Leao. I tifosi del Milan, invece, hanno avuto altri progetti e sull'app rossonera hanno votato Fikayo Tomori come migliore in campo nel pareggio di Champions. Il difensore inglese, che tornava dalla squalifica in campionato, ha cancellato prima Isak e poi Wilson dal campo. Tra i più votati anche Loftus-Cheek e Musah.