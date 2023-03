Milan, l'obiettivo per il nuovo impianto: "L'ambizione è quella di creare un'icona globale"

"Avere un nuovo stadio è fondamentale per il futuro del Club, per tornare con continuità nell’élite del calcio mondiale Il Club vuole costruire lo stadio più bello, moderno e funzionale al mondo, inserendolo all’interno di un progetto di riqualificazione urbana ecosostenibile di cui tutti i cittadini di Milano potranno giovare. RedBird intende offrire ai tifosi un’esperienza degna della storia e della caratura del Club, assicurandosi che il Milan abbia una casa all’altezza del suo status e al passo con i tempi.

L’ambizione è quella di creare con il nuovo stadio un’icona globale per il Club e per la città di Milano. Il nuovo stadio sarà un punto di riferimento per innovazione e sostenibilità. Vogliamo costruire un impianto inserito in una vasta area verde, che garantisca la neutralità carbonica e sia certificato LEED grazie all’uso dei materiali più innovativi e di tecnologie all’avanguardia in termini di utilizzo di acqua ed elettricità, come anche di contenimento acustico.

Lo stadio garantirà un’accessibilità e un’esperienza senza precedenti, offrendo massima sicurezza e comfort, oltre a una gamma di nuovi servizi al pubblico. Il Club ha dimostrato negli ultimi quattro anni (il primo progetto è stato presentato al Comune di Milano nel luglio 2019) di avere nella costruzione di un nuovo e moderno stadio una sua priorità. RedBird ha grande esperienza in questo campo, avendo costruito tra gli altri l’AT&T Stadium dei Dallas Cowboys ($1.2B) e lo Yankee Stadium dei New York Yankees ($2.3B).

La presenza di Gerry Cardinale a Milano a inizio mese per incontrare – assieme all’ad Furlani – il Sindaco Sala a Palazzo Marino e il Presidente Fontana a Palazzo Lombardia testimonia non solo la grande attenzione che il Club riserva a questo tema, ma anche la forte volontà di accelerare i tempi per arrivare il prima possibile a una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa".