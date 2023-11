Milan, l'Udinese in stagione aveva vinto solo una volta: contro il Catanzaro in Coppa

Il Milan ieri è stato la prima vittima stagionale in campionato per l'Udinese che, prima della sfida di San Siro, non aveva ancora conquistato i tre punti in dieci giornate di Serie A. L'unica gioia per i friulani era arrivata ad agosto quando, ai trentaduesimi di Coppa Italia, i bianconeri avevano sconfitto il Catanzaro. Dunque Milan e Catanzaro le uniche due squadre sconfitte dall'Udinese nel corso di questa stagione.