Milan, l'ultima sfida in casa del Monza risale al 1987: decisivo Van Basten con una doppietta

Sarà il Monza il prossimo avversario in campionato del Milan. I rossoneri domani pomeriggio saranno ospiti dei brianzoli nell'incontro valido per la ventitreesima giornata fissato alle ore 18. Il Milan non faceva visita al Monza dal 1987, quando venne ospitato in un incontro valido per la fase a gironi di Coppa Italia. La formazione milanista, allora, guidata da Arrigo Sacchi, riuscì a trionfare grazie alla doppietta di Marco Van Basten.