Milan, l'ultima vittoria a Udine risale al 1° novembre 2020

vedi letture

Il campo dell'Udinese è un tabù per il Milan che non vince in casa dei bianconeri da parecchio tempo: l'ultimo successo rossonero nel capoluogo friulani risale infatti al 1° novembre 2020 quando il Diavolo trionfò 2-1 grazie alle reti di Kessie e Ibrahimovic (di De Paul il gol dei bianconeri). Da allora ci sono stati altri due precedenti: quello dell'11 dicembre 2021 si è concluso 1-1, mentre quello del 18 marzo 2023 ha visto la vittoria dell'Udinese per 3-1.

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Data: Sabato 20 gennaio 2024

Ore: 20.45

Stadio: Bluenergy Stadium, Udine

Tv: Dazn, Sky Zona Dazn (214), Sky Sport

Web: MilanNews.it