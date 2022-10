Milan, l'ultimo giocatore rossonero ad aver segnato al Monza è Van Basten

MilanNews.it

Sarà il Monza la prossima avversaria in campionato del Milan. I brianzoli giocheranno per la prima volta nella loro storia in Serie A contro i rossoneri, ma i precedenti complessivi fra Coppa Italia e Serie B sono ben undici. Il bilancio è a favore del Milan, che si è aggiudicato ben dieci vittorie perdendo una sola volta. L'ultimo incontro assoluto risale all'agosto 1987, quando il Milan battè il Monza per 0-2 in Coppa Italia grazie alla doppietta di Marco Van Basten.