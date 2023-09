Milan, l'unica gioia di ieri si chiama Camarda. Primo gol di un 2008 nel campionato Primavera

vedi letture

Quella di ieri è una giornata da dimenticare per l'universo Milan: il derby contro l'Inter ha fatto uscire Pioli e i suoi ragazzi con le ossa rotte dal confronto e con in tasca un pesante 5-1 per i nerazzurri con cui dover fare i conti. In realtà però il sabato conciso con la pesante disfatta nella tanto attesa stracittadina era iniziato nel segno di una nota lieta, lietissima.

Questa è stata suonata da un giovanissimo centravanti che sta studiando come diventare grande e, nonostante l'età ancora dannatamente precoce, inizia già a rubare occhiate interessate e ad assicurarsi le attenzioni di molti addetti ai lavori. Si chiama Francesco Camarda e, segnando il gol del definitivo 0-2 del Milan in casa del Sassuolo è stato il primo classe 2008 ad andare in rete nella storia del campionato Primavera.

Un torneo che ad oggi, è bene ricordarlo, prevederebbe i classe 2005 come annata protagonista della stagione e che, fuori quota, vede in campo più di un classe 2004 ogni partita. Tutta gente ben più navigata di Camarda, capace però di lasciare impresso il suo timbro a soli 15 anni, 6 mesi e 6 giorni. Il suo è un percorso che autorizza a sognare in grande, ma con il solito avviso necessario quando ci sono di mezzo ragazzi così giovani: piedi ben piantati per terra e un passo, un traguardo alla volta.