Milan, la carica di Kjaer: "Ci stiamo preparando, è ora di ricominciare"

"Ci stiamo preparando, è ora di ricominciare". Così Simon Kjaer sui suoi social alla vigilia dell'amichevole contro il PSV Eindhoven, in programma domani alle 18.15 al Philips Stadion. Un test importante in vista della ripresa della Serie A del 4 gennaio, utile a capire lo stato di forma della squadra e iniziare così al meglio il 2023, anno in cui Kjaer vorrà essere protagonista dopo il lungo stop della passata stagione.