Milan, la "carta d'identità" di Matija Popovic

Matija Popovic è sbarcato oggi in Italia per definire gli ultimi dettagli dell'accordo con il Milan (arriverà a parametro zero dopo essersi svincolato dal Partizan Belgrado) e nelle prossime ore, dopo le visite mediche di rito, firmerà il suo nuovo contratto da cinque anni con il Milan. Si tratta di un'importante colpo in prospettiva del Diavolo che si sta assicurando uno dei migliori talenti offensivi in circolazione dopo aver battuto la concorrenza di diversi top club, in particolare quella del Manchester City.

Nome e cognome: Matija Popovic

Data di nascita: 8 gennaio 2006

Luogo di nascita: Altötting (Germania)

Nazionalità: serba

Altezza: 193 cm

Ruolo: trequartista - attaccante esterno - prima punta

Piede preferito: destro