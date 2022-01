Milan, la celebrazione social dei rossoneri per il Capodanno cinese

Intervenuto aui propri canali social, il Milan ha ricordato l'iconica giornata del capodanno cinese con l'augurio di un felice anno per tutta la comunità che festeggia questa ricorrenza. Questo il post pubblicato dai canali social rossoneri.

We are one big Rossonero family ❤️

Wishing a happy #ChineseNewYear to Ming and all those celebrating it #SempreMilan pic.twitter.com/MtEqlKe2WL