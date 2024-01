Milan, la Coppa Italia è un tabù: ecco da quanto manca in bacheca

Passano gli anni e il conto si aggiorna negativamente. Questa sera il Milan dà avvio alla sua campagna in Coppa Italia, sfidando il Cagliari negli ottavi di finale della competizione. L'anno scorso le cose non andarono affatto bene e i rossoneri furono eliminati subito, in casa, dal Torino dopo i tempi supplementari.

Quest'anno il percorso deve essere migliore: anche perchè la Coppa Italia manca nella bacheca del Milan da ventuno anni. L'ultima vittoria risale al 2003, quando ancora le finali si giocavano tra andata e ritorno. I rossoneri dovranno sfruttare anche della prematura eliminazione di Inter e Napoli.