Milan, la difesa balla: numeri horror dopo 28 partite stagionali

Con i due gol subiti ieri sera i numeri della difesa del Milan in questa prima parte di stagione si confermano essere "horror". In 28 partite stagionali la retroguardia rossonera è infatti riuscita a tenere la porta violata solo in dieci occasioni, meno della metà delle volte, due delle quali in Champions League.

Ciò che però più preoccupa è un altro dato: in 28 partite stagionali il Milan ha subito 2 o più gol addirittura in 10 occasioni, doppia cifra che pesa e non poco sui risultati e le ambizioni del diavolo. Basti pensare che i tre gol subiti contro il Dortmund a San Siro, o i due contro l'Atalanta in Coppa Italia, sono costati alla formazione rossonera il passaggio del turno sia in Champions League che in Coppa Italia.