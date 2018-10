Milan, la difesa di Gennaro Gattuso

Rino Gattuso non ci sta e difende le sue scelte. L’allenatore del Milan ha gradito poco le critiche delle ultime ore piovute su Milanello dopo la sconfitta nel derby. Il tecnico è passato al contrattacco, spiegando il suo punto di vista: "Mi sento offeso quando si dice che abbiamo giocato il derby per il pareggio. Come fate a dire che abbiamo preparato il derby per pareggiare?”, si chiede Gattuso in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Betis Siviglia. “Se la partita fosse finita 0-0 sarebbe stata giudicata diversamente. Do spiegazioni ai tifosi, ma non preparo le partite per pareggiarla. Non posso parlare di chiacchiere da bar. Potevamo fare qualcosa più in fase di possesso, in fase di non possesso la squadra mi è piaciuta tantissimo, erano mesi che non vedevo una squadra così attenta”, ha spiegato il tecnico calabrese. A Gattuso infatti viene imputato il fatto che la sua squadra abbia assunto un atteggiamento troppo rinunciatario nella sfida più importante e sentita dell’anno, contro i cugini dell’Inter.

Poi ha respinto anche le voci di un possibile screzio con il direttore generale Leonardo, parlando invece di un rapporto sereno: “Con Leo c'è rispetto, ci diciamo le cose in faccia. Non sempre siamo d’accordo ma c'è un confronto onesto. Quello che è successo tra me e Leonardo è successo tanti anni fa, c'è grandissimo rispetto e ci diciamo le cose in faccia, il rispetto non deve mai mancare".

Per la gara di oggi contro il Betis ci saranno delle turnazioni. Tornerà in campo Mattia Caldara dopo un mese trascorso in infermeria per i problemi al pube. L’ex Atalanta sarà della partita: “Mattia si sta allenando, non ha i novanta minuti sulle gambe ma si sta allenando tantissimo, fino alla settimana scorsa aveva dei problemi al pube, domani potrà mettere del minutaggio, non so se dal primo minuto".