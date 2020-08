Milan, la difesa è disattenta nel finale: 12 reti subite negli ultimi 15 minuti

Uno dei termini più utilizzati per descrivere il campionato del Milan è quella di un'annata a due facce. Da poco conclusasi,la stagione rossonera ha regalato diverse statistiche e spunti interessanti. Guardando in particolare ai gol subiti dal Milan e quando quest'ultimi sono stati subiti nell'arco della partita si possono notare dati decisamente interessanti. Le 46 reti subite dai rossoneri in questo campionato si dividono in questo modo:

- dal 1' al 15' minuto: 6 reti

- dal 15' al 30' minuto: 3 reti

- dal 30' al 45' minuto: 9 reti

- dal 45' al 60' minuto: 8 reti

- dal 60' al 75' minuto: 9 reti

- dal 75' al 90' minuto: 12 reti