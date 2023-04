Milan, la difesa funziona: terzo clean sheet nelle ultime quattro partite in Serie A

Nonostante negli ultimi tempi i risultati siano arrivati con fatica, il Milan sicuramente ha ritrovato solidità difensiva. Con la vittoria per 2-0 sul Lecce i rossoneri hanno ottenuto il terzo clean sheet nelle ultime quattro gare di campionato. L'unica partita in cui il Milan ha subito gol è stata quella contro il Bologna di settimana scorsa: a Napoli, contro l'Empoli e contro il Lecce non solo zero reti incassate ma anche pochissimi rischi corsi.