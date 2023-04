Milan, la difesa sta tornando quella dell’anno scorso: un solo gol subito nelle ultime quattro partite di A

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In questo finale di stagione, il Milan sembra aver ritrovato la solidità della scorsa stagione, culminata poi con la conquista del 19° scudetto: come spiega il Corriere della Sera, in particolare, la difesa rossonera sta tornando quella dell'anno scorso quando risultò decisiva per la vittoria del campionato. Nelle ultime quattro partite di Serie A, il Diavolo ha incassato un solo gol (contro il Bologna). Il merito non è solo di Maignan, ma anche di Kjaer che è tornato ad alti livelli.