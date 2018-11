Milan, la grinta di Gattuso: "Niente alibi, guardiamo sempre avanti. C'è un grande senso d’appartenenza"

Nonostante i tanti infortuni e le difficoltà della sua squadra, Rino Gattuso non cerca alibi e vuole vedere anche contro la Juventus l'atteggiamento che i suoi hanno messo in campo ieri sera nel secondo tempo del match contro il Betis: "Sono contento di come stiamo interpretando le partite. La cosa più facile da fare in questi casi è andare alla ricerca di alibi, invece la nostra forza è guardare sempre avanti. C’è ancora tanta strada davanti a noi, ma c’è un grande senso d’appartenenza" le parole del tecnico rossonero riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.