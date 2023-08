Milan, la guida al Fantacalcio: probabile formazione, affidabilità e consigli

La nuova stagione di Serie A 2023/2024 è ormai alle porte e il Milan di mister Stefano Pioli continua a lavorare per presentarsi al meglio lunedì 21 agosto (alle 20:45, ndr) allo stadio Renato Dall’Ara per sfidare il Bologna di Thiago Motta nel debutto in campionato. E, dopo le prime amichevoli estive, la redazione di MilanNews.it, per venire incontro alle richieste di tifosi e appassionati di fútbol, ha stilato una guida al Fantacalcio per preparasi in vista dell’asta di apertura. Nello specifico, vi presenteremo nel dettaglio la nuova squadra a disposizione di Stefano Pioli, reparto per reparto, con la percentuale di affidabilità dei giocatori in termini di presenze, bonus (rete inviolata, gol e assist), posizione e media-voto.

• IL MILAN AL FANTACALCIO: LA GUIDA AI PORTIERI

Mike Maignan non ha bisogno di presentazioni e di appunti: è semplicemente il miglior portiere del nostro campionato, subisce pochi gol e conquista quasi sempre voti importanti nelle partite che contano. L’unico consiglio è quello di non pagarlo troppo, per non compromettere gli acquisti mirati negli altri ruoli. La sua alternativa, Marco Sportiello, rispetto a Tatarusanu, potrebbe avere qualche chance in più, soprattutto nelle partite a ridosso dell’infrasettimanale di Champions League. Per Mirante, invece, salvo infortuni, le possibilità di giocare sono radenti allo zero.

Percentuale di affidabilità: Maignan 95%, Sportiello 10%, Mirante 1%.

• IL MILAN AL FANTACALCIO: LA GUIDA AI DIFENSORI

Le prime indicazioni che sono arrivate dalle amichevoli pre-campionato è che il quartetto difensivo titolare sarà quello formato da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. E poi c’è il jolly Kalulu, che potrà giocare sia in mezzo che sulla fascia di destra. Dalla panchina, poi, pronti a subentrare Kjaer, Florenzi e Ballo-Touré. Il consiglio, per avere la sicurezza di giocare con un beniamino rossonero, è quello di puntare a formare le coppie di ruolo ossia Theo-Ballo Toure (o eventualmente il sostituto del senegalese se partirà), Thiaw-Kjaer, Tomori-Kalulu e Calabria-Florenzi (anche se, in questo caso, è sempre meglio puntare sul polivalente Kalulu).

Percentuale di affidabilità: Theo Hernandez 95%, Tomori 85%, Calabria 80%, Thiaw 75%, Kalulu 65%, Kjaer 40%, Florenzi 15%, Ballo-Toure 5%.

• IL MILAN AL FANTACALCIO: LA GUIDA AI CENTROCAMPISTI

Nel reparto di centrocampo spuntano le tante novità del Milan. Contando che Pulisic (può giocatore in qualsiasi posizione d’attacco, ma occhio agli infortuni) e Chukwueze sono stati listati come centrocampisti, ovviamente la scelta dovrebbe cadere su di loro poiché giocano da esterni offensivi nel nuovo 4-3-3 di Stefano Pioli. Ma andiamo con ordine. Il trittico di mediana titolare, in attesa del rientro nel 2024 di Bennacer, dovrebbe essere composto dai due acquisti estivi, Loftus-Cheek e e Reijnders, e Krunic. Il neo-arrivato Musah, almeno inizialmente, partirà dietro il bosniaco nelle gerarchie. Così come Pobega, alternativa a una delle due mezz'ali. I due giocatori che, invece, faticheranno a trovare spazio sono Saelemaekers e Junior Messias (anche se il brasiliano in totale emergenza, qualora restasse, potrebbe essere utilizzato anche da mezz’ala). Occhio, poi, alla mina vagante Romero (da ottavo slot), che nel pre-campionato ha pescato dal cilindro delle giocate notevoli. Infine, Adli è sul mercato, quindi le sue possibilità di giocare sono bassissime. Stessa situazione per De Ketelaere (molto vicino all'Atalanta).

Percentuale di affidabilità: Pulisic 80%, Chukwueze 75%, Reijnders 70%, Loftus-Cheek 65%, Krunic 65%, Musah 60%, Pobega 50%, Saelemaekers 40%, Romero 35%, Junior Messias 30%, De Ketelaere 15%, Adli 5%, Bennacer 0%.

• IL MILAN AL FANTACALCIO: LA GUIDA AGLI ATTACCANTI

Per il reparto offensivo pochi dubbi: una delle stelle del Fantacalcio è Rafa Leao, nuovo numero 10 rossonero. Gol, assist e pochissimi voti insufficienti: quest’anno l’esterno portoghese è indubbiamente uno dei primi slot da prendere per il proprio attacco. E per completare un reparto che ha già un bomber (come Osimhen, Lautaro e Immobile), il consiglio è chiaramente quello di avere Giroud (anche rigorista). Mentre il profilo di Okafor stuzzica da prendere in solitaria (come quarto-quinto slot, a seconda del numero di giocatori presenti nella competizione). Origi e Colombo, invece, ultimi slot, sono da prendere solamente se in coppia rispettivamente con Rafa e Olivier.

Percentuale di affidabilità: Rafa Leao 95%, Giroud 75%, Okafor 65%, Origi 30%, Colombo 20%.

• LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN NELLA STAGIONE 2023/2024

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli.

Articolo in aggiornamento...