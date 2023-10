Milan, la manovra inizia dal basso: Thiaw e Tomori i calciatori con più passaggi riusciti in Serie A nell'ottava giornata

I dati forniti dalla Lega Serie A evidenziano come Malick Thiaw e Fikayo Tomori siano i due calciatori di tutte e 20 le squadre di Serie A con il maggior numero di passaggi riusciti nel corso dell'ottava giornata di campionato: 84 per il tedesco, 83 per l'inglese. Contro il Genoa il Milan era spesso chiuso, quindi è anche logico pensare che i difensori possano aver toccato più palloni del solito, ma è rincuorante l'affidabilità che la coppia di centrali rossonera sta raggiungendo anche con i piedi.

E c'è di più: Malick Thiaw è al secondo posto nella graduatoria generale dei palloni giocati in avanti. Il tedesco ha verticalizzato in ben 42 occasioni, segno di confidenza nel cercare la giocata più incisiva piuttosto che un semplice appoggio.