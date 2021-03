Milan, la miglior difesa è l’attacco: gli ultimi 4 gol sono stati segnati dai difensori

Il numero 2 è diventato ormai dominante nell’ambiente Milan. Per il doppio 2-2 nelle ultime due uscite, per le doppiette di Theo Hernandez a San Siro e di Destro a Marassi, e per il gol da cineteca realizzato dal numero 2 Calabria in occasione del match di mercoledì. Questo circolo vizioso matematico si interrompe bruscamente nel guardare la classifica dei rossoneri: il Diavolo è ancora in testa, nonostante i 4 punti (2 con i Crociati ed altrettanti con il Grifone) lasciati per strada. Ha ragione Pioli, “il Milan deve sempre giocare per vincere”, ma considerando la brutta piega che stavano prendendo le ultime partite con si può parlare di 2 punti guadagnati. Perché il Parma aveva portato fortunosamente il punteggio sullo 0-2, e la doppia marcatura dell’ex di turno Mattia Destro aveva indirizzato la gara in negativo. In entrambi casi il club di via Aldo Rossi ha raggiunto il pareggio in extremis, mantenendo il distacco seppur minimo con le rivali. Sicuramente hanno inciso le tante assenza in casa Milan, e con un attacco in palese difficoltà senza il suo totem, fermo ai box, sono stati i difensori a salvaguardare il record di imbattibilità in campionato. Due volte Theo, Calabria e la sorpresa Kalulu (15° marcatore stagionale in tutte le competizioni): gli ultimi 4 gol rossoneri sono arrivati dalle retrovie. Aggiungendo la firma di Romagnoli contro la Fiorentina, le reti dai difensori salgono a quota 5: in Serie A nessuno ha fatto meglio. Senza Ibrahimovic tutti gli interpreti sono costretti a dare qualcosa in più, anche in una posizione inusuale. Ma in ogni caso l’augurio di Stefano Pioli e di tutti i tifosi rossoneri è che presto lo svedese torni a giganteggiare in mezzo al campo.

Giovanni Picchi