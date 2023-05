Milan, la migliore giocata difensiva di aprile: il miracolo di Maignan su Di Lorenzo in Champions League

Attraverso Twitter, il Milan ha comunicato qual è la migliore giocata difensiva del mese di aprile: a vincere è stata la straordinaria parata di Mike Maignan su Giovanni Di Lorenzo a San Siro nella sfida di andata de quarti di Champions League tra i rossoneri e il Napoli. Un intervento davvero incredibile, compiuto da uno dei portieri più forti in circolazione.

A touch of magic @mmseize is the cover of the month for April



La migliore giocata difensiva di aprile? È stata la mano di Mike ✋#SempreMilan



Brought to you by 𝒘𝒆𝒇𝒐𝒙 pic.twitter.com/Q6TfB0OwNM