Il Milan chiede a Giampaolo il ritorno in Champions. Nella scorsa stagione i rossoneri hanno mancato il traguardo per un punto, ma sarebbe più giusto dire per una vittoria. Romagnoli e compagni ne hanno messo a referto 19, Atalanta e Inter 20. Come evidenzia Tuttosport, infatti, negli ultimi anni le squadre che si sono qualificate al quarto posto hanno ottenuto almeno 20 successi in campionato.