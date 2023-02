Milan, la nuova quarta maglia debutterà domenica sera contro l'Atalanta

Come sottolineato nel comunicato ufficiale diramato dal club rossonero, la nuova quarta maglia del Milan farà il suo debutto ufficiale già domenica sera a San Siro in occasione dell'importantissima sfida contro l'Atalanta. La prima squadra femminile, invece, userà il nuovo kit per la prima volta nel corso della gara di andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Roma che si giocherà il 5 marzo alle 14 al Puma House of Football.