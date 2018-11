Milan, la porta di Donnarumma non riesce proprio a rimanere imbattuta. Ad Udine regna il pareggio

C'è una leggera prevalenza milanista negli scontri tra rossoneri e Udinese giocati in Friuli: il Milan è in vantaggio per 14 vittorie ad 11. Ma il risultato più ricorrente è il pareggio che si è verificato in 18 circostanze su 43 partite complessive, compresa l'ultima sfida giocata nello scorso campionato (1-1 con gol di Suso e autorete di Donnarumma).

Il Milan continua a subire reti in ogni partita di Serie A. La formazione di Gattuso è l'unica della massima categoria a non aver mai chiuso un match senza gol al passivo. Un record negativo sul quale l'allenatore rossonero deve riflettere molto.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE

11 vittorie Udinese

18 pareggi

14 vittorie Milan

39 gol fatti Udinese

52 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Milan 0-0

L’ULTIMA SFIDA AD UDINE

2017/2018 Serie A Udinese vs Milan 1-1