Milan, la porta inviolata dura da sette tempi consecutivi

Il Milan, dopo un mese di gennaio da horror, ha messo a posto la difesa e i numeri parlano in favore di Stefano Pioli. La retroguardia rossonera, da quando si è sistemata a tre dietro, ha ottenuto tre clean sheet consecutivi (in tutte le competizioni) e sono addirittura sette tempi di seguito che non prende gol. L'ultima rete incassata è infatti quella di Lautaro Martinez nel primo tempo dell'ultimo derby di campionato: già dalla ripresa il Milan aveva patito e sofferto meno, pur non riuscendo a pareggiare la gara.