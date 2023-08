Milan, la probabile formazione che sfiderà l'Ètoile du Sahel: c'è Theo, confermato il tridente

Ecco le probabili scelte di Pioli per l'amichevole che si terrà oggi alle 18. Il tecnico del Milan dovrebbe riconfermare l'11 di Monza, con i "titolari" in campo dall'inizio. Kalulu ancora a destra al posto di Calabria, davanti confermato il tridente estivo con Pulisic, Giroud e Leao. Regolarmente in campo Theo Hernandez che ha recuperato. La sfida ai tunisini dell'Etoile du Sahel non sarà visibile in Italia.

Ecco la probabile formazione:

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.Pioli.