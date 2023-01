Milan, la probabile formazione in vista della Salernitana

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa la probabile formazione che Mister Pioli potrebbe schierare a Salerno per la prima gara del 2023. Tatarusanu in porta, Calabria torna sulla destra, Theo a sinistra e in mezzo la coppia composta da Kalulu e Tomori. A centrocampo presenti Bennacer e il diffidato Tonali, mentre sulla trequarti conferma per Saelemaekers dopo le ottime amichevoli. A sinistra Leao mentre in mezzo è ballottaggio tra De Ketelaere e Diaz, con il primo in vantaggio. Davanti dovrebbe giocare Giroud, ma occhio a Lazetic: ora che si torna a giocare ogni tre giorni Pioli dovrà fare staffetta.