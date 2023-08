Milan, la probabile formazione per il Torino: si va verso la conferma dell'undici visto a Bologna

Dopo il successo convincente alla prima di campionato a Bologna contro la squadra di Thiago Motta, i rossoneri di Stefano Pioli sono pronti ad esordire a San Siro in questa nuova stagione per la sfida con il Torino di sabato sera. Non dovrebbero essere cambi di formazioni per la gara con i granata: Mike Maignan confermato tra i pali, Calabria a destra favorito su Kalulu, Thiaw e Tomori in difesa, con Kjaer e Pellegrino pronti a subentrare, e Theo Hernandez. A centrocampo Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders con Musah che apparià per la prima volta in distinta a causa della squlifica scontata contro il Bologna. In attacco, Giroud in mezzo con Leao e Pulisic ai suoi lati.

MILAN (4-3-3)

Maignan

Calabria Thiaw Tomori Theo

Loftus Krunic Reijnders

Pulisic Giroud Leao