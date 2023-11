Milan, la situazione disciplinare preoccupa: seconda squadra con più cartellini

Il Milan non è in difficoltà solamente dal punto di vista dei risultati e dal punto di vista mentale, ma anche sotto il profilo della situazione disciplinare. I rossoneri hanno infatti ricevuto la bellezza di 35 cartellini nell'arco di 12 giornate: 31 gialli e 4 rossi. Nello specifico, nessuno ha ricevuto più espulsioni della squadra di Pioli. Un dato che dovrebbe far riflettere, dal momento che solo il Lecce ha subito un maggior numero di sanzioni disciplinari: 37 cartellini (35 gialli, 2 rossi).