Milan, la squadra di Gattuso non poteva fare di più contro la Juve

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Milan, che ha dovuto a rinunciare a diversi titolari per infortunio, non poteva fare di più ieri sera contro la Juventus: i rossoneri, passati in svantaggio dopo appena otto minuti, hanno provato in tutti i modi a creare qualcosa e a recuperare il match, ma, rigore a parte, non sono mai stati veramente pericolosi.