Milan, la staffetta tra i centravanti: Jovic dall’inizio contro l’Empoli, Giroud giocherà in Europa League

Dopo aver scontato le due giornate di squalifica in seguito all'espulsione rimediata qualche settimana fa contro il Monza, Luka Jovic torna a disposizione di Stefano Pioli in campionato e domani pomeriggio a San Siro contro l'Empoli sarà lui a guidare l'attacco del Milan, con Olivier Giroud che partirà invece inizialmente dalla panchina.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il tecnico milanista è orientato verso la staffetta tra centravanti: il serbo in campo dall’inizio contro l’Empoli, mentre il francese tornerà titolare poi giovedì in casa dello Slavia Praga, nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di Europa League.