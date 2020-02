Milan, La Stampa: "Addio Champions"

"Milan, addio Champions", è il titolo fatalista de La Stampa che parla del pareggio rossonero a Firenze: "Il Milan resta in corsa per l'Europa, ora è sesto con il Napoli in attesa delle altre rivali in campo oggi, ma probabilmente dice addio a ogni velleità di rincorsa Champions, già difficilissima prima dell'1-1 di Pulgar dal dischetto con 9 punti da recuperare all'Atalanta che guida il gruppo. Per Pioli sarà sempre più complicato, da qui a giugno, allontanare le voci sui probabili sostituti".