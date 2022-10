Milan, Lahoz arbitrerà per la prima volta i rossoneri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esperto arbitro spagnolo Mateu Lahoz è stato designato per dirigere l'importante sfida tra Milan e Salisburgo del prossimo mercoledì, decisiva per il passaggio del turno agli ottavi di Champions League. Si tratta della prima direzione di gara in carriera di Lahoz con i rossoneri. Lo stesso vale per gli avversari del Salisburgo che non hanno mai incrociato l'arbitro iberico nella loro storia.