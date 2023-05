Milan-Lazio 2-0: i rossoneri superano momentaneamente Roma, Inter ed Atalanta: la classifica aggiornata

MilanNews.it

Dopo il deludente pareggio contro la Cremonese di mercoledì il Milan torna a festeggiare i tre punti a San Siro, e lo fa in una gara fondamentale per la corsa Champions. Bennacer e Theo piegano la Lazio nel primo tempo (incredibile il coast to coast del terzino) già nel primo tempo, per battere la squadra di Sarri basta un secco 2-0. Unica nota stonata del pomeriggio l’infortunio musoclare di Rafa Leao a quattro giorni dell’euroderby in Champions. Di seguito la classifica aggiornata

Napoli 80

Lazio 64 *

Juventus 63

Milan 61 *

Inter 60

Atalanta 58

Roma 58

Fiorentina 46

Bologna 45

Monza 45

Torino 45

Udinese 43

Sassuolo 43

Salernitana 35

Empoli 35

Lecce 31

Spezia 27

Verona 27

Cremonese 21

Sampdoria 17

*una gara in più