Milan-Lazio 2-0, Theo Hernandez eletto MVP della sfida di San Siro

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

La cometa di Halley, la più famosa e brillante delle comete, è stata avvistata per l'ultima volta nel 1986 e tornerà a essere visibile dalla Terra nel 2061. A San Siro la cometa di Theo si è ripetuta per due anni consecutivi: a maggio 2022 contro l'Atalanta e a maggio 2023 contro la Lazio, il mese rossonero e delle cavalcate di Hernández.

Due gol simili per costruzione, due visioni celestiali che hanno lasciato a bocca aperta lo stadio intero. E il gol non è l'unico ricordo di un match in cui il francese è stato gigante in ogni fase di gioco, insuperabile in difesa e imprendibile quando ha liberato i cavalli in sovrapposizione. Motivo per cui è stato meritatamente votato come MVP, con ampio margine su Bennacer e Krunić.

80 minuti in campo, 49 passaggi positivi, 5 duelli vinti, 5 palloni recuperati, 3 falli subiti e soprattutto 1 gol, che portano il conteggio a 4 in stagione in Serie A e a 22 complessivi, sempre considerando il campionato.

Non c'era miglior modo per ritrovare la vittoria e il gol in campionato, e per avvicinarsi alla Semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter, in programma mercoledì. Theo sta bene, come tutta la squadra, ed è pronto a solcare la fascia nell'imminente notte europea.