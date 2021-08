Milan, le date di agosto tra amichevoli e gare di campionato

Dopo aver inaugurato la pre-season a luglio con tre amichevoli contro Pro Sesto, Modena e Nizza, prosegue per i rossoneri il cammino di avvicinamento al via ufficiale della stagione. Il mese di agosto si aprirà con tre test, avversari il Valencia, il Real Madrid e il Panathinaikos. La Serie A per i ragazzi di Mister Pioli inizierà lunedì 23 agosto a Genova contro la Sampdoria, con la seconda giornata in programma a San Siro domenica 29 contro il Cagliari. Nel mezzo, il 26 agosto, il sorteggio dei gironi di Champions League a Nyon, che ci vedrà di nuovo protagonisti.

AMICHEVOLI

Milan-Valencia: mercoledì 4 agosto ore 20.30, Estadio Mestalla di Valencia - 49° Trofeo Naranja

Milan-Real Madrid: domenica 8 agosto ore 18.30, Klagenfurt (Austria) - #AthletesVersus Cup

Milan-Panathinaikos: sabato 14 agosto ore 20.30, Stadio Nereo Rocco di Trieste

SERIE A

Sampdoria-Milan: lunedì 23 agosto ore 20.45, Stadio Marassi - 1° giornata

Milan-Cagliari: domenica 29 agosto ore 20.45, Stadio San Siro - 2° giornata