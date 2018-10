Milan, le due punte decisive nella vittoria contro la Samp: Higuain e Cutrone si trovano a meraviglia

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, nella vittoria di ieri del Milan contro la Sampdoria, è stata decisiva la decisione di Rino Gattuso di schierare le due punte dal primo minuto: Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone hanno dimostrato ancora una volta di avere un'ottima intesa, come si è visto, per esempio, in occasione del gol del Pipita.