Milan, le immagini dell'allenamento odierno a Milanello

Dopo la grande vittoria sulla Lazio ottenuta ieri sera, il Milan è già tornato al lavoro per preparare la sfida alla Juventus di martedì sera. A Milanello, la squadra rossonera si è divisa tra un lavoro defaticante per i titolari e allenamento con il pallone per i giocatori che non sono scesi in campo. I canali social rossoneri hanno condiviso le immagini dell'allenamento.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Channelling yesterday's mood towards a busy week <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanJuve?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MilanJuve</a> ️ <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/IvXmEY6DNf">pic.twitter.com/IvXmEY6DNf</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1279762100987088896?ref_src=twsrc%5Etfw">July 5, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>