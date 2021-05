Milan, le immagini dell'allenamento odierno in vista della gara con la Juventus

Intervenuto sui propri canali social il Milan ha pubblicato le immagini dell'allenamento odierno in vista della gara con la Juventus La squadra è subito tornata al lavoro per preparare al meglio la gara contro la squadra di Pirlo. Queste le immagini pubblicate.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Stepping up for the big clash <br><br>Aumentando i giri in vista di <a href="https://twitter.com/hashtag/JuveMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#JuveMilan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a><br>Powered by <a href="https://twitter.com/gruppo_a2a?ref_src=twsrc%5Etfw">@gruppo_a2a</a> <a href="https://t.co/NQ93BpWzqO">pic.twitter.com/NQ93BpWzqO</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1389610253071835138?ref_src=twsrc%5Etfw">May 4, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>