Milan, le prossime sfide di Pioli: valorizzare anche De Ketelaere e Adli

© foto di www.imagephotoagency.it

In questi tre anni alla guida del Milan, Stefano Pioli ha avuto il merito anche di valorizzare diversi giocatori, come per esempio Theo Hernandez, Kalulu, Tonali e Leao. A questa lunga lista, il tecnico rossonero vuole aggiungere presto anche altri nomi, in primi quelli di Charles De Ketelaere e Yacine Adli. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.