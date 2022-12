Milan, le soluzioni di Pioli per il ruolo di centravanti a Salerno

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud difficilmente potrà partire dal primo minuto il 4 gennaio a Salerno alla ripresa del campionato. L'attaccante francese torna a Milano circa 5 giorni prima e non avrà il ritmo per giocarsi le sue chance da titolare. Con Origi fermo ai box per infortunio, Pioli studia le alternative per il ruolo di punta. Quella più papabile, già usata a inizio stagione, si chiama Ante Rebic, autore già di tre gol come centravanti quest'anno. Sennò Pioli potrebbe adattare o De Ketelaere o addirittura Rafael Leao.