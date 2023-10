Milan, le ultime tre trasferte a Napoli sono positive: vittorie nel segno di Ibra, Giroud e Leao

Nelle ultime tre stagioni il Milan, in Serie A, è sempre tornato dallo stadio "Maradona"; ex San Paolo, con il bottino pieno. Tre partite, tre vittorie importanti.

La prima, nella stagione 20/21, decisa da una doppietta di uno straordinario Ibra e dal primo gol in rossonero di Jens-Petter Hauge. Nel 21/22, a marzo, il piedone sinistro di Giroud devia in gol un tiro di Calabria e mette un mattone importante per lo scudetto che arriverà a fine stagione. L'anno scorso, stagione 22/23, un poker davvero sorprendente: i rossoneri arrivavano da un periodo di forma altalenante, il Napoli era capolista indiscussa in campionato. Ma al Maradona ci fu lo show di Brahim Diaz, Leao (doppietta) e Saelemaekers per il 4-0 finale.